«Яндекс» назвал самые популярные запросы о грибах

Москва, , 10:44 — REGNUM Чаще всего жители России интересуются, как выглядят съедобные грибы и как их нужно готовить. Несъедобные и ядовитые грибы интересуют пользователей сети в связи с отравлениями и приготовлением настоек, сообщает 19 октября пресс-служба компании «Яндекс».

Анализ поисковых запросов о грибах показал, что больше всего грибников живет в регионах Центральной России, а именно в Брянской, Липецкой и Тамбовской областях. Популярны грибы и в Сибири, особенно в Красноярском крае и Хакасии. Из южных регионов и республик Кавказа «грибных» запросов поступает меньше всего.

Как правило, грибники ищут описание грибов, рецепты блюд из них и способы хранения. Так, их интересует, как лучше мариновать опята и белые грибы, солить грузди, жарить лисички и выращивать вешенки. Многие запросы касаются настойки на мухоморах и отравлений поганками.

Десятку самых популярных в России грибов возглавили опята, лисички и грузди. За ними идут шампиньоны, белые грибы, рыжики, маслята, вешенки, волнушки и подберезовики.

Стартует грибной сезон на юге Поволжья. В самом начале лета грибы ищут в Самарской и Саратовской областях, в июле — в Оренбургской области и Башкирии. Сибиряки отправляются за грибами дважды — в июле и начале сентября, у жителей Урала грибной сезон начинается в июне и заканчивается в октябре, в Подмосковье и на Северо-Западе грибы ищут в сентябре.

Для анализа поисковых запросов был взят период с июня по октябрь 2017 года. Эксперты отметили, что летний период 2017 года грибы интересовали жителей России заметно меньше, чем в 2016 году. Число таких запросов, вероятно, в связи с прохладной погодой, было меньше примерно на 30%.