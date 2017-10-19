Яровая предложила ввести пожизненное наказание для педофилов

Москва, , 10:37 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предлагает ввести пожизненное наказание для педофилов, также она предлагает приостановить сроки давности за такие преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

«Мы предлагаем введение пожизненного лишения свободы за преступления, которые совершены в отношении малолетних детей, то есть детей, которые находятся в беспомощном положении», — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы.

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Ранее член Совфеда Елена Мизулина попросила Госдуму скорее рассмотреть законопроект, который снимет сроки давности по преступлениям педофилов. Судебное разбирательство по подобным преступлениям требует продолжительного времени — годы уходят на то, чтобы довести дело до суда, отметила сенатор. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника из-за истечения срока давности, обеспокоена она.

Кроме того: В России может появиться общедоступная база педофилов

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