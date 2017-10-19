Законопроект о дистанционном обжаловании штрафов ГИБДД внесен в Госдуму

Москва, , 10:10 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение обжалования постановлений об административных правонарушениях, вынесенных на основании данных с технических средств фото‑ и видеофиксации, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Предполагается обжаловать такие постановления в электронной форме.

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное с опорой на данные видеосъемки, может быть направлено гражданину как в бумажной, так и в электронной форме, через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Законопроектом предлагается дать гражданам возможность подавать жалобы на постановления о штрафах также в форме электронного документа через портал госуслуг.

«Далеко не всегда эти штрафы правомерны, ведь техника тоже сбоит. Совсем недавно произошел очередной резонансный случай в Москве, когда из-за неправильной настройки камеры тысячам водителей ошибочно выписали штрафы», — напомнил Миронов.

Вместе с тем о намерении разработать проект закона, который позволит водителям дистанционно отменять неправильно выписанный штраф с видеокамер, сообщил ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). По его словам, основанием для автоматической отмены штрафа станут технические ошибки в постановлении. Законопроект планировалось подготовить в 2018 году.

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