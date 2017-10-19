В ряде районов Карелии не знают, где взять деньги на отопительный сезон

Петрозаводск, , 10:15 — REGNUM Начавшийся в Карелии 25 сентября отопительный сезон 2017−2018 гг. уже показал, что старые проблемы важнейшей для населения сферы коммунального хозяйства остаются нерешенными, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Власти Карелии на протяжении последнего десятка лет к каждому отопительному сезону относятся с заметным напряжением. Даже заседания межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона проводят в здании МЧС.

В минувший вторник в центре управления в кризисных ситуациях прошло очередное заседание комиссии. Председательствовавший на встрече замминистра строительства республики Дмитрий Горох отметил, что из всех котельных республики не запущены только две: в селе Видлица (Олонецкий район) и в районном центре Пудож. Если в олонецком селе простой котельной связан с переходом на природный газ, и все работы ресурсоснабжающая компания «Петербургтеплоэнерго» обещает завершить к 20 октября, то в Пудоже ситуация сложнее.

«Одна котельная — это город Пудож, которая работает на горячую воду, и по которой есть отдельное решение и сроки установлены такие: с 1 ноября начать подачу горячей воды», — отметил замминистра.

Несмотря на то, что региональный минстрой, по словам Дмитрия Гороха, давал другому крупному поставщику тепла, «Карелэнергоресурсу», срок до 1 ноября «с запасом», коммунальщики заявили на совещании, что «постараются успеть» запустить котельную. То есть, могут и не успеть. Между тем, в квартирах города температура не превышает 16 градусов (если не включать обогреватели).

Пудожский район на прошедшем 18 октября заседании вообще стал «мальчиком для битья» для членов межведомственной комиссии. В пограничном с Архангельской областью районе в этом отопительном сезоне буквально всё не так. Котельная не работает, жилой фонд готов всего на 19% (в целом по региону — 62%), долги перед «Карелэнергоресурсом» составляют сумму в 20 млн. рублей.

И если коммунальный объект в аварийном здании обещают включить не позднее 1 ноября, здание котельной попытаются чинить уже во время работы, а нерадивые управляющие компании накажут штрафами, то с многомиллионными долгами муниципальная власть из года в год справиться не может. Более того, сложилось впечатление, что эта ситуация районное начальство вполне устраивает.

Единственная дилемма, которая, судя по словам и.о. главы районной администрации Нины Халуниной, волнует пудожскую власть — дадут на погашения долгов бюджетный кредит или коммерческий. «Без кредита не обойтись, не то, что на тепло — на зарплаты не хватает», — заявила она.

«Мы топить-то будем город и район? — спросил в итоге Дмитрий Горох. — Я слышу мантру про бюджетный, коммерческий кредиты постоянно, они давно уже должны были прийти, третий месяц слышим одно и то же. Отопительный сезон уже начался. У вас есть предложения, за счет чего будем отапливать Пудожский район?»

Предложений не последовало. Более того, замминистра строительства республики выяснил, что в бюджет этого года Пудожский район заложил едва половину суммы, необходимой на оплату тепловой энергии. И такая практика есть и в других районах Карелии, например, в Олонецком. Из всех опрошенных районов только суоярвские руководители смогли дать четкий ответ — кредит взят, до 20 ноября полностью рассчитаемся с «Карелэнергоресурсом». Другие районы-должники не в состоянии сделать и это.

Минфин никак на формирование местных бюджетов повлиять не может — только сами муниципальные власти. В результате сами ресурсоснабжающие организации вынуждены брать кредиты, чтобы полноценно «вступить» в отопительный сезон. Так, по информации на 21 сентября 2017 года, одному из крупнейших игроков на карельском рынке сбыта коммунальных услуг, «Карелэнергоресурсу», еще за прошлый год муниципальные бюджетные учреждения были должны 86 млн. рублей.

«Наибольшие долги перед ресурсоснабжающей организацией остаются в Беломорском, Пудожском и Суоярвском районах», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате, чтобы начать текущий отопительный сезон, поставщик тепла взял кредит в 200 млн рублей. На совещании Дмитрий Горох заручился поддержкой прокуратуры и постановил: оба ведомства (минстрой и прокуратура республики) будут в меру полномочий контролировать местные советы депутатов и исполнительную власть — чтобы те вносили в свои бюджеты адекватные предстоящему отопительному сезону суммы полностью. А, поскольку, все районные бюджеты — дефицитные — заранее начинали работу с карельским правительством и Минфином, в том числе, готовили документы для получения кредитов.