РПЦ не отступает: отсудит ли епархия здания трёх колледжей?

Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В Екатеринбурге представители РПЦ не отступают от идеи заполучить здания трёх колледжей. Централизованная екатеринбургская епархия подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, вынесенное в конце сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ответчиком является свердловское областное Мингосимущества. В качестве третьих лиц по делу проходят три колледжа Екатеринбурга: экономико-технологический, мужской хоровой, а также монтажный.

Заявление было подано в суд 7 июля, а 12-го принято к производству. Ранее епархия пыталась договориться с министерством полюбовно. Представители церкви настаивали на том, что эти три здания якобы относятся к имуществу религиозного назначения.

Но РПЦ получила отказ в передаче зданий. Соответствующее решение министерства за номером 17−01−82/5863 было издано 6 июня. Оно было обосновано тем, что архивные данные, которые бы подтвердили принадлежность имущества церкви, отсутствуют.

В епархии отказ посчитали незаконным и написали заявление в суд. И суд уже установил: доказательств того, что здания, на которые претендует епархия, относятся к объектам религиозного назначения, нет.

Соответственно, сотрудники министерства не могли по закону издать другого решения, чем то, что уже было вынесено. В связи с этим арбитражный суд отказал епархии в полном объёме. Но 18 октября истец подал апелляционную жалобу. Её уже будет рассматривать 17-й апелляционный суд.

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