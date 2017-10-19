Почта России: «ЯрОблЕИРЦ» передавал счета с нарушением сроков

Ярославль, , 09:53 — REGNUM УФПС Ярославской области ответило на обвинения «ЯрОблЕИРЦ» в том, что квитанции на оплату ЖКХ жителям Ярославля доставляются с существенными задержками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 18 октября генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова сообщила нашему информагентству о том, что возглавляемая ею организация намерена отказаться от услуг по доставке квитанций за услуги ЖКХ «Почтой России». Вызвано это многочисленными жалобами на то, что доставка происходит с существенным нарушением сроков.

«УФПС Ярославской области официально заявляет, что имеет достаточные ресурсы для доставки квитанций потребителям и плодотворно сотрудничает по этому вопросу со многими организациями. Обращаем внимание, что сотрудниками почтового оператора ежемесячно доставляется свыше 1 млн квитанций по всей Ярославской области. Отметим, что в филиале работает свыше 3 тысяч человек, из которых 1,3 тысячи — почтальоны. В том числе по Кировскому району Ярославля дефицита по почтальонскому составу не имеется» — сообщают в УФПС по Ярославской области.

Отдельно представители «Почты России» пояснили, что взаимодействие с АО «ЯрОблЕИРЦ» только началось, при этом предприятие во многих организационных вопросах шло навстречу заказчику.

«Однако с их стороны изначально счета передавались с нарушением сроков, без реестра и сопроводительных документов. Например, по некоторым крупным районам города Ярославля квитанции за август получены в период с 18 по 22 сентября. Между тем, согласно договору, УФПС Ярославской области обязано доставить квитанции в течение 5 календарных дней с момента передачи их в почтамты» — указывают почтовики.

Также они добавляют, что за весь период от АО «ЯрОблЕИРЦ» было всего три жалобы, по которым сразу были проведены проверки и приняты соответствующие меры.

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