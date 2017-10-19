В Пекине создадут первую в мире скоростную велосипедную магистраль

Пекин, , 09:49 — REGNUM Муниципалитет Пекина заявил о намерениях построить первую в мире веломагистраль, которая свяжет несколько районов китайской столицы. Главным отличием пекинской магистрали от обычных велодорожек станет ее исполнение: пекинская велодорожка будет двухуровневой, кроме того проезжая часть для велосипедистов будет расположена на эстакаде в нескольких метрах над поверхностью земли.

По словам представителя муниципалитета столицы КНР Гань Фэна, данный проект является тестовым, если магистраль зарекомендует себя и получит одобрение со стороны местных жителей, аналогичные велотрассы появятся в других мегаполисах Китая, пишет «Бэйцзин жибао».

Велосипедная дорога длиной девять километров и шириной от пяти до семи метров свяжет столичные районы Тяньтунюань и Чжунгуаньцун. По расчётам специалистов, новая велодорожка позволит значительно разгрузить дороги в указанных районах.

По последним данным, около 20% жителей Тяньтунюаня работают в соседнем Чжунгуаньцуне, благодаря строительству новой магистрали жители района смогут в кратчайшие сроки добираться до работы, не создавая при этом пробки, что значительно улучшит экологическую обстановку в городе.

Строительство веломагистрали начнется уже в начале 2018 года. Стоимость проекта пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти КНР сообщили о начале строительства самой протяженной в мире прибрежной автотрассы. Шоссе, длина которого составит более 1600 км, соединит прибрежную провинцию Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район.

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