Минздрав предупреждает, или какие новые ограничения ждут курильщиков

Москва, , 08:44 — REGNUM Минздрав России предложил бороться с потреблением табака путем повышения акцизов, запрета курения в помещениях и транспорте, а также информированием курильщиков о вреде веществ, содержащихся в сигаретах. Соответствующие меры перечислены в опубликованном 18 октября на сайте ведомства проекте концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу.

В списке ценовых и налоговых мер перечислены:

Повышение акцизов на табачные изделия и «электронные сигареты» до среднего уровня, принятого в европейских странах;

Введение экологического налога на сигареты;

Введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Как отмечается, принятые ранее меры «не позволили достигнуть установленного целевого ориентира», «который составляет не менее $2,38 на пачку сигарет».

«В 2017 году в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет составляет 42,46 рубля, что препятствует дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и связано с недостаточной реализацией потенциала ценовых и налоговых мер предыдущего этапа (2010−2015 годы)», — говорится в документе.

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Меры, которые, по мнению разработчиков концепции, повлияют на изменение данной ситуации и приведут к сокращению числа курильщиков, уменьшат «затраты на ликвидацию медико-социальных последствий, связанных с потреблением табака» и «увеличат налоговые поступления в бюджет страны». В документе сказано, что ориентиром при ценообразовании может служить рекомендация Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которой ставка акцизов на табачные изделия должна составлять до 70% от розничной цены.

«В Российской Федерации в 2016 году этот показатель составлял всего лишь 41%», — говорится в документе.

Отметим, что документ Минздрава вносит предложение и неценового сокращения потребления табака. В частности, в разделе «Защита от воздействия табачного дыма» перечислены запреты на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта, у входов в торговые центры и других местах.

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В разделе об информировании потребителей табака указаны методы усиления контроля состава табачных изделий, лабораторных испытаний и перечислением причинно-следственных связей между потреблением табака и связанных с этим заболеваний. Кроме того, предлагается установить требование о снижении содержания никотина в дыме одной сигареты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав дал положительный отзыв на поправки к антитабачному закону («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), которые были направлены в Госдуму летом 2017 года. Сейчас поправки находятся на стадии предварительного рассмотрения.

Речь идет о предложениях, согласно которым курение следует запретить не только в лифтах и помещениях общего пользования, но и на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метром от входа в подъезды многоквартирных домов.

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