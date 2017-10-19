Капремонт театра драмы Челябинска: область надеется на Москву

Челябинск, , 08:41 — REGNUM Театр драмы Челябинска может быть капитально отремонтирован уже к 2020 году. Власти Южного Урала ожидают денег из Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на ремонт здания театра необходимо 1 млрд 100 млн рублей. «Таких больших средств нам не осилить», — говорит министр культуры региона Алексей Бетехтин, цитирует его пресс-служба министерства.

Власти региона надеются на поддержку из Москвы. Вопрос об этом был поставлен в 2016 году во время визита в регион главы правительства России Дмитрия Медведева. Тогда он поддержал просьбу областного руководства и поручил министру культуры России Владимиру Мединскому включить ремонт и реконструкцию в федеральную программу.

Проектно-сметная документация уже разработана. Сейчас она находится на федеральной государственной экспертизе. Предварительно, работы будут идти в 2019 и 2020 годах. 30% затрат понесёт регион, ещё 70% — федеральный бюджет.

Отметим, театр драмы Челябинска ведёт свою историю с 1921 года. Нынешнее здание было построено в 1982 году. Оно строилось почти 10 лет. Проект разработали архитекторы Челябинска.

В 2003 году театр получил имя Наума Орлова — народного артиста РСФСР, который в течение 30 лет был его главным режиссёром. А до 1993 года театр носил имя революционера Самуила Цвиллинга.

С момента постройки прошло уже 35 лет. Но в театре ни разу не было капитального ремонта. Теперь предстоит обновить все коммуникации, оборудование сцены, а также отреставрировать фасад здания. Как скоро удастся всё это реализовать, покажет время.