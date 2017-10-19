В Москве ожидается до +9°С и без осадков

Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве 19 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +9°C, сообщают «Метеовести».

Специалисты отмечают, что 19 октября столичный регион проведет в прохладной части циклонического вихря, что приведет к понижению температуры.

«Максимальная температура в столице +7…+9°С, в Подмосковье +6…+9°С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывистый», — говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, небольшие дожди возможно пройдут в северных районах области.

Атмосферное давление повысится до своих нормальных значений и составит 748 мм. рт. ст.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу 21 и воскресенье 22 октября в столице может выпасть первый снег.

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