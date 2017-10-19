В Китае назвали число случаев коррупции в госорганах

Пекин, , 08:29 — REGNUM Более 1,5 млн членов Коммунистической партии Китая и государственных служащих были наказаны за коррупцию в течение пяти лет. Об этом 19 октября в ходе пресс-конференции в рамках XIX съезда Компартии заявил заместитель секретаря ЦК КПК по проверке дисциплины Ян Сяоду.

Он отметил, что с 2012 года было заведено более 2,6 млн дел о получении взяток и других видах коррупции. Наказанию подверглись более 1,5 млн человек, в 58 тыс. случаев дело дошло до суда.

При этом фигурантами дел стали 440 высокопоставленных чиновников и военных. В их числе — 43 члена и кандидата в члены ЦК КПК и девять членов центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Ян Сяоду добавил, что в партийной структуре и государственном аппарате ведется активная борьба со взяточничеством и казнокрадством, что подтверждают приведенные цифры. Партийный деятель сравнил этот процесс с профилактикой, а общество — с пациентом, который в ней нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX съезд Компартии Китая открылся в Пекине 18 октября. Членам партии предстоит избрать новое партийное руководство, кроме того анонсировано объявление о масштабной политической реформе. На мероприятие прибыли более 2,2 тыс. делегатов, завершится съезд 24 октября.

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