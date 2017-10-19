В Австралии «разоблачают» иностранные спецслужбы

Канберра, , 08:27 — REGNUM Число случаев шпионажа в Австралии резко возросло за последний год. Об этом, как передает газета Sydney Morning Herald, говорится в докладе главы австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Дункана Льюиса.

«Иностранные спецслужбы стремились получить доступ к конфиденциальной или засекреченной информации относительно альянсов и партнерства Австралии, нашей позиции по вопросам международной дипломатии, экономической и военной сфер, нашей энергетики и минеральных ресурсов, наших инноваций в области науки и техники», — говорится в докладе.

29 июня китайский таблоид «Хуаньцю шибао» со ссылкой на сотрудника органов безопасности страны сообщил, что Китай подозревает правительство Австралии в попытке шпионажа за страной и слежке за гражданами КНР, находящимися в Австралии.

По данным источника издания, Австралия якобы «преднамеренно вела разведывательную работу по Китаю», при этом регулярно обвиняя Пекин в шпионаже.

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