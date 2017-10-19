Особенные алтайские дети побывали на особенном концерте в Москве

Москва, , 08:34 — REGNUM Юные танцоры — учащиеся Алтайской краевой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей — смогли принять участие в концерте, приуроченном к 30-летию со дня основания Российского детского фонда. Их номер «Родные просторы» был тепло принят публикой. Попасть на мероприятие проходило в Колонном зале Дома Союзов особенным детям помогла Сибирская генерирующая компания (СГК). Подробности сегодня, 19 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала компании.

Воспитанники алтайского хореографического коллектива «Фантазия» своим лирическим, эмоциональным выступлением покорили представителей российских делегаций (на мероприятии присутствовали посланники 70 регионов страны), а также зарубежных гостей.

«Мои воспитанники — особенные дети. Ребята имеют серьезные проблемы со зрением. При постановке номера мне приходится учитывать их состояние здоровья. У нас щадящий режим тренировок, мы оберегаем наших артистов от чрезмерных нагрузок. Однако в копилке коллектива — много интересных, ярких номеров разных жанров. Мы предложили оргкомитету несколько танцев. Выбрали «Родные просторы». Поездка была бы невозможной без помощи энергетиков: авиаперелет, проживание в гостинице, питание, экскурсии — все за их счет. Большое спасибо, что дали возможность ребятам из небольшого сибирского городка показать свое творчество на такой авторитетной площадке. Наши друзья имеют полное право причислить себя к волонтерам детства», — пояснила руководитель танцевальной студии «Фантазия» Галина Батулина.

Известно, что хореографический ансамбль «Фантазия» был образован более 20 лет назад. В копилке ансамбля победы в международных конкурсах, среди них: «Хрустальная магнолия» в 2009 г., «Будущее планеты» в 2011 г., «Жизнь безграничных возможностей» в 2012 г., «Фестиваль современного танца» в 2015 г., «Dance-Solo» в 2015 г., «Роза ветров» в 2016 г. Для некоторых ребят «Фантазия» оказалась стартовой площадкой для реализации своей мечты — стать артистом.

Выпускница школы Ирина Гелева работает актрисой Омского государственного музыкального театра, Эмиль Толкочеков удостоен звания Заслуженный артист Республики Алтай, Герман Модягин является экс-солистом группы «Мистер Икс», он — финалист Всероссийского конкурса «Новая звезда» 2016 г., студент Московского института современного искусства.

Благотворительный концерт, длившийся около 6 часов, состоял из номеров детских вокальных и хореографических коллективов, а также известных на всю страну деятелей культуры. Настоящим подарком для присутствующих стали песни в исполнении Иосифа Кобзона. Знаменитый шлягер «Пусть всегда будет солнце» народный артист СССР исполнил вместе с председателем Российского детского фонда Альбертом Лихановым. Зрители поднялись с мест и подпевали исполнителям.

Концертные номера чередовались с вручением наград, ими были отмечены и жители Алтайского края. Орден святого Димитрия получил председатель попечительского совета Алтайского отделения Российского детского фонда Андрей Осипов. Награду РДФ получила и жительница Яровое, воспитывающая приемных детей, Валентина Незнамова.

Приятно, что для ребят танцевальной студии «Фантазия» поездка в Москву не закончилась праздничным концертом. Они получили возможность побывать на экскурсии, посетить театр и океанариум и Троице-Сергиеву Лавру.

«Мы часто выступаем в родном городе, бываем в других населённых пунктах нашего края. Ездили на конкурс в Крым, Ивановскую область. Но в мероприятии такого уровня участвуем впервые. Волновались. Но у нас все получилось… В «Фантазии» я занимаюсь 9 лет. За эти годы коллектив стал для меня родным. Наш руководитель, Галина Александровна, удивительный человек. Она многому нас научила, самое главное — любить и понимать танец», — поделилась впечатлением Элла Казанина.

«Поездка потрясающая! Каждый день был особенным, интересным. Яркие впечатления начались с аэропорта, когда мы только приземлились, я сказала: «Я в Москве! Ураааааааа!». Очень волнительным было наше выступление на юбилейном концерте. В тот день мы почувствовали себя звездами. Нам аплодировали и даже кричали «Браво!», было очень приятно. Надолго мне запомнится балет «Баядерка». Его мы смотрели в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко», — рассказала Анастасия Ишкова.

«Я первый раз в Москве. В полном восторге! Сильное впечатление произвел балет, многие из нас увидели его впервые. Я занимаюсь не только танцами, но и учусь в музыкальной школе по классу фортепиано. Затаив дыхание, слушала звучание музыкальных инструментов, оркестр играл волшебно!», — отметила Алина Клещеногова.

«Мы гордимся тем, что нам довелось стать участниками концерта, посвященном юбилею Российского детского фонда. В зале сидели люди, которые очень много делают для детей. На сцену поднимались родители, в общей сложности воспитавшие более 100 приемных детей; юные герои, рискуя жизнью они спасали детей, выносили их из помещений, где полыхал огонь, вытаскивали из воды. Почетно танцевать перед такими героями. Представители Сибирской генерирующей компании и Российского детского фонда окружали нас вниманием и заботой, помогали во всем, поддерживали, переживали за нас», — поделилась наблюдениями Арина Бурматова.

Как уже сообщалоИА REGNUM, СГК в Алтайском крае уже давно зарекомендовала себя как социально ответственная компания. Помимо сложного и долгосрочного инвестиционного проекта, который энергетики реализуют в Рубцовске, при поддержке СГК осуществлен ряд мероприятий по поддержке одаренных школьников.

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