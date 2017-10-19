Биссектриса вместо шпаги: СГК поддержала математические бои в Барнауле

Барнаул, , 08:26 — REGNUM В Барнауле определились победители II краевого турнира математических игр. Проводились они в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+. Подробности сегодня, 19 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Математические бои среди учеников 7−9-х классов были организованы на базе барнаульской гимназии №42. В этом году участниками игр стали 340 ребят из 26 учебных заведений Алтайского края, что является рекордом данных соревнований. Расширилась и география турнира — впервые в играх приняли участие ученики лицея «Эрудит» из Рубцовска и Калманской школы, отмечают организаторы.

Школьники соревновались в формате игр: для 7-х классов была организована «Гонка за лидером», для 8-х классов — «Математическое домино», для 9-х классов — «Математическая регата». В соответствии с регламентом девятиклассникам предстояло пройти пять туров, каждый из которых представлял собой коллективное письменное решение трех задач за ограниченное время. Каждый этап оценивался в баллах.

Параллельно был организован разбор решений предложенных задач. Кстати, в случае несогласия с решением жюри, участники могли подать апелляцию. Как считают организаторы, для этой динамичной командной игры название, более удачное, чем «Регата», придумать сложно: в каждой лодке-команде «сидят» четыре человека, и команды соревнуются на правильность «хода» и быстроту.

«Как бы ни сложился исход боев, математические баталии дают ребятам не только прекрасные знания, но и формируют у них отличные коммуникативные навыки, свободное мышление», — отметила директор ЦДНТТ «Наследники Ползунова» Ольга Андрухова.

Победителями и призерами в итоге стали 88 школьников. Первые места во всех возрастных категориях завоевали представители барнаульской гимназии № 42. Призовые места получили ученики барнаульских гимназии №123 и лицея №124, а также Бийского лицея-интерната Алтайского края.

Напомним, организатором состязаний выступил центр детского научного и технического творчества АлтГТУ им. И. И. Ползунова и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко «Наследники Ползунова» при поддержке Сибирской генерирующей компании. В этом году в состязаниях приняли участие 340 учащихся 7−9-х классов Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ в Барнауле были определены «учёные будущего»: лауреатами конкурса с одноимённым названием стали 19 школьников из разных уголков России и ближнего зарубежья.

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