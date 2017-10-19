Более 40 женщин подверглись домогательствам Вайнштейна

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Более сорока женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, передает CNN.

По данным телеканала, обвинения поступают от актрис, сценаристов, манекенщиц, костюмеров и представителей других профессий.

Вайнштейн по-прежнему продолжает отрицать домогательства. По его словам, во всех случаях близость происходила по взаимному согласию.

Напомним, в начале сентября издательство The New York Times опубликовало расследование о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам. Сообщается, что он более 30 лет имел связи с сотрудницами компаний, в которых работал.

После публикации многие актрисы и другие представительницы шоу-бизнеса подтвердили информацию о домогательствах продюсера. Среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

В связи с разразившимся скандалом продюсера исключили из состава Американской академии киноискусств и из Гильдии продюсеров США. Кроме того, Вайнштейн покинул пост руководителя компании, которую основал вместе с братом.

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