На Украине вырос уровень торговли людьми

Киев, , 07:52 — REGNUM В три раза увеличилось число правонарушений, связанных с торговлей людьми, на Украине за первые три квартала 2017 года по сравнению со всем 2016 годом, сообщает 18 октября департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Согласно сообщению, за период с января по сентябрь 2017 года Нацполиция Украины зафиксировала 263 уголовных преступления по статье 149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

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Отмечается, что расследования 107 преступлений было завершено до суда. Также были выявлены организованные преступные группировки (ОПГ), действовавшие на территории Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областей. Всего пострадал 281 человек — 156 женщин, 106 мужчин, девять несовершеннолетних и 10 малолетних детей.

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В пресс-службе отметили, что торговля людьми, в основном, происходит ради привлечения лиц к незаконному труду.

Напомним, общий уровень преступности на Украине за первое полугодие 2017 года составил 22 — в 2016 году этот показатель превышал 60%.

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