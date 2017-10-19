В США парашютист оставил товарища без штанов

Солт-Лейк-Сити, США, , 07:42 — REGNUM

Спортсмен-экстремал Майлз Мортенсен, прыгнувший с парашютом в американском штате Юта, был вынужден приземлиться в одних трусах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Парашютист совершил прыжок вместе с приятелем. Спустя несколько секунд тот сумел приблизиться к Майлзу в воздухе, расстегнуть на нем джинсы и спустить их вниз.

Мортенсен в ответ рассмеялся и отметил, что ему стало холодно. Парашютист попробовал подтянуть брюки, но не смог этого сделать. В результате на земле он оказался без штанов.

Год назад, 1 октября 2016 года, другой американец прыгнул с парашютом в Техасе и потерял в воздухе обувь. Свалившийся с его ноги кроссовок улетел вниз, но мужчина сумел догнать его в полете и поймать.

Инцидент парашютист снимал на камеру, 11 октября он опубликовал ролик на YouTube.

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