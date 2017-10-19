Тюменская матрёшка: задержания силовиков и оправданный журналист

Тюмень, , 07:09 — REGNUM В Тюменской области 17 и 18 октября активно обсуждали информацию о задержании силовиков в Сургуте. Кроме того, на Ямале суд вынес оправдательный приговор журналисту, но посадил врача, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Слухи о задержаниях появились в прессе ещё 17 октября. Издание Sitv.ru cообщило о том, что в Сургуте задержаны трое силовиков, в том числе сотрудник прокуратуры.

На форумах и в соцсетях комментаторы заявляли, что не удивлены произошедшим. Также они высказали удовлетворённость в связи с тем, что силовики наводят порядок и чистоту в своих рядах.

В окружном Следственном комитете изначально не прокомментировали информацию. Но затем представители ведомства заявили, что задержания действительно были. Впрочем, то, что среди попавшихся есть сотрудник прокуратуры, в ведомстве опровергли.

В городе Ноябрьске вынесен приговор по громкому уголовному делу. Местная жительница признана виновной в убийстве своего супруга. ЧП случилось 7 мая. В ту ночь гражданин приревновал свою жену к находившемуся в доме гостю. В результате супруги поругались. Затем мужчина лёг спать, а женщина вооружилась ножом и нанесла супругу ранение, утверждает СКР.

Суд установил, что на момент преступления дама была в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначено восемь лет колонии общего режима.

Не обошлось и без оправдательного приговора. Тазовский районный суд Ямала оправдал по обеим статьям Владимира Р., который ранее возглавлял муниципальную телекомпанию. Информация размещена в карточке его дела. Его обвиняли по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»), а также по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями»). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Однако суд оправдал его по всем пунктам. Как пишет издание «Коммерсантъ», Владимир Р. будет добиваться своей полной реабилитации.

Отметим, уголовное дело возбуждалось против него и ранее, в 2008 году. Но тогда суд его также оправдал. Что касается нынешнего дела, то, по его словам, оно могло быть инициировано руководством Тазовского района, которое ранее неоднократно подвергалось им критике.

А в Тюмени перед судом предстанет бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Н. В прокуратуре региона заявляют, что он обвиняется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагает, что в апреле 2016 года он, тогда ещё будучи ректором, якобы дал указание директору экспериментального завода буровой техники, являющемуся структурным подразделением вуза, не привлекать одного из разнорабочих к работе, так как он будет занят отделкой личного дома Н. При этом разнорабочему начислялись выплаты, размер которых доходил до 200 тыс. рублей ежемесячно. Всего гражданину было выплачено около 750 тыс. рублей, а с учётом отчислений в бюджетные фонды — более 1 млн.

Бывший ректор признал свою вину и уже возместил ущерб. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Впрочем, санкция статьи предусматривает и более мягкое наказание, например, штраф в размере до 80 тыс. рублей.

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