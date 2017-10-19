Будущая ТОСЭР митингует: в Татарии «аварийщики» выходят на улицу

Зеленодольск, Татария, , 05:23 — REGNUM В татарском моногороде Зеленодольске, в котором в августе 2017 года одобрили создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в эти выходные будет неспокойно. 22 октября жители, чьи дома, на их взгляд, попали в перечень аварийных с нарушением или где есть другие проблемы, например, слишком низкая выкупная цена, соберутся на митинг. Ожидается, что участвовать в нём будут не только жители моногорода, где за несколько лет в судебном порядке обжаловано включение порядка 100 домов в список аварийных, но и гости из других городов, где есть проблемы с расселением ветхого фонда. Заявку на митинг в администрацию подало региональное отделение «Коммунистов России», среди организаторов также общественная организация по защите прав жителей РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В заявленной организаторами повестке числятся вопросы «о незаконном признании домов аварийными», «вопрос о повышении выкупной цены» и"вопрос о сроках сдачи домов для аварийщиков».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, зеленодольской проблеме уже шестой год. 31 декабря 2011 года исполком района подписал постановление, по которому на утро 5 360 человек стали жильцами аварийного фонда. Их спешно включили в программу по расселению, завершающуюся в 2017 году. Список менялся: в него добавляли новые дома и частично исключали те, что ранее были внесены. Основные «аварийные» проблемы в Зеленодольске две: часть домов в реестре по факту аварийными не является — примерно по ста из них уже есть соответствующие судебные решения и вторая — выкупная цена за жилье настолько мала, что собственники не смогут на нее приобрести другую квартиру.

Спешка властей по составлению списка аварийного фонда объяснима тем, что крайний срок подачи заявки был 1 января 2012 года. Результат поспешности до сих пор слушается в судах Татарии, куда пошли собственники квартир в некоторых домах, которых не устроил не только сам факт аварийности, но и низкая выкупная цена.

Выкупная цена на сегодня составляет «11 022 рубля на единицу общей площади изымаемого жилого помещения». Рыночная цена в Зеленодольске за эти годы между тем выросла почти в три раза. К примеру, одинокой матери троих детей Наталье Ш. власти предложили выкуп её квартиры за 542 282,4 рубля при том, что рыночная стоимость недвижимости составляет 1,248 млн рублей. Квартира находится в ипотеке и в эту залоговую стоимость оценена банком.

Схожие проблемы с низкой выкупной ценой наблюдаются и в другом моногороде, которому прочат статус ТОСЭР, — Чистополе.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии, список домов, включённых в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013 — 2017 года, состоит из 1 195 строк. Больше всего в нём домов из Казани, Зеленодольского района и Чистополя.

Ранее Фонд содействия реформирования ЖКХ высоко оценил ход программы расселения аварийного жилищного фонда в Татарии. Республика попала в «зелёную зону», заняв 55 место с результатом выполнение программы на 82,2%.

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