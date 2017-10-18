Вдова погибшего в Сирии россиянина получила компенсацию в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 23:57 — REGNUM На родине попавшего в плен в Сирии казака-дружинника Романа Заболотнего по-прежнему нет сведений о его судьбе. Каких-либо официальных заявлений нет ни со стороны войскового казачьего общества «Всевеликого войско Донское» (в состав которого входит боец), ни со стороны местных властей. Никто больше не осмеливается ни заявить о гибели уроженца посёлка Рассвет Аксайского района, ни опровергнуть эти сведения. Как передаёт ИА REGNUM, в последнее время и вовсе всё утихло: ажиотажа среди желающих узнать, жив ли Заболотний, нет.

Стоит отметить, что МИД России так и не сообщил об итогах проверки, которую обещано было провести с целью уточнения личности пленённых россиян и обстоятельств их похищения.

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Как сообщало ИА REGNUM, о гибели Романа Заболотнего в начале октября в своём аккаунте в социальной сети Facebook сообщил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров, а затем во всеуслышанье эту информацию подтвердил депутат Госдумы РФ, экс-атаман Войска Донского Виктор Водолацкий. При этом никаких подтверждений достоверности сведений, кроме «надёжных источников», народные избранники не предоставили.

9 октября интернете появилось новое видео с пленёнными в Сирии гражданами России, в котором узнаваемы казак Всевеликого войска Донского — уроженец посёлка Рассвет Аксайского района Роман Заболотний и уроженец Московской области Григорий Цурканов. Эти кадры также вселяют в родных и близких надежду, что россияне живы и вернутся домой.

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Вместе с тем на днях стало известно, что домой из Сирии не вернулся ещё один россиянин. На мине подорвался житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа Марк Неймарк, отправившийся на борьбу с боевиками в составе частной военной компании, как и взятый в плен Роман Заболотний. Вдова погибшего заявила, что компенсацию ей уже выплатили. Причём для передачи денег Ксению Неймарк вызвали в Ростов-на-Дону.

«12 октября в два часа дня позвонил какой-то мужчина, который представился просто Сергеем и сказал, что на следующий день мне надо быть в Ростове-на-Дону. Мы приехали, он написал нам адрес, куда надо прийти, это была гостиница. Там мы встретили Сергея, с ним был еще какой-то сотрудник, мужчина лет 50, который не представился. Мы подписали документы, что получили компенсацию. Сразу же и выплатили. Но это был не какой-то официальный документ с реквизитами, а скорее просто расписка, что я получила эти деньги», — сообщила вдова Марка в интервью «Русской службе Би-би-си», отказавшись озвучить сумму компенсации.

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