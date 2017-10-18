Очереди за едой, мусор и хамство: о чём молчат на ВФМС-2017 в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 21:58 — REGNUM Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходящий с 14 по 22 октября в Сочи, организован ужасно. Об этом ИА REGNUM рассказали участники, приехавшие из разных стран.

Как оказалось, устроители просто не справляются с возложенными на них обязанностями и не могут нормально наладить ни питание гостей фестиваля, ни их проживание. Даже попасть на интересные мероприятия удаётся далеко не всем и не всегда.

«В первый день мы ждали обеда три часа, а во второй — два, — рассказал участник из Великобритании. — Потом уже решили и не ждать вовсе, так как из-за таких огромных задержек пропускаешь мероприятия. А как иначе, если по три часа в день ты просто стоишь и ждёшь, чтобы банально получить еду, причём многим выдавали ну просто детские порции. Ещё, правда, работает полевая кухня, но там готовят обычную гречку с морковью».

«Когда я обратился к одному из организаторов с вопросом, в чём проблема, что огромные очереди на обед и ужин, мне ответили: «Проблема в вас! В том, что вы сюда приехали», — добавил он.

Это ли не хамство?!

«Да что там еда. В первый же день мы столкнулись с тем, что волонтеры, прикреплённые к нашей делегации, не смогли нас вовремя расселить», — признался собеседник.

Не лучше обстоит дело и с тем, чтобы обеспечить гостям фестиваля доступ на то или иное выступление. Как стало известно ИА REGNUM, люди, измученные многочасовыми ожиданиям и прохладной погодой, порой просто сносили волонтеров, не пропускавших их в помещение.

«Когда был брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на первые пять рядов попасть было просто невозможно, — говорит другой участник фестиваля. — Остальные места приходилось занимать за полтора часа».

Номера убираются из рук вон плохо — некоторые ждут горничную по два-три дня.

Улицы в первые дни работы фестиваля были завалены мусором, и ситуация исправилась, лишь когда там появились дополнительные контейнеры.

Ещё хуже обстоят дела и с униформой, которую должны были выдавать участникам фестиваля. Полные комплекты получили лишь те, кому посчастливилось приехать в первый день. Остальным выдали едва ли 30% от общего набора.

«Мой размер L, но мне вместо этого выдали S, — жалуется участник. — Из шести вещей дают две или вообще одну. Большая часть выданных нам сотовых телефонов оказалась в нерабочем состоянии».

Очень многие участники, кстати, и вовсе пропустили открытие фестиваля, так как стояли в очереди за бейджами.

Однако о проблемах, с которыми пришлось столкнуться участникам фестиваля, о тех очередях, толпах людей, стоящих за едой, СМИ не пишут. У нас сплошь и рядом позитивные материалы, как участников возят по регионам, показывают мастер-классы по лепке пельменей.

Напомним, что на организацию фестиваля, по некоторым данным, было потрачено 4,5 млрд рублей (которые, как пишут отдельные СМИ, в 2016 году и вовсе забыли заложить в бюджет). Также отмечается, что трудности возникли из-за того, что участников ВФМС-2017 приехало больше, чем планировалось. На сегодняшний день в Сочи собралось около 25 000 гостей, которых организаторы фестиваля не торопятся радовать ни хорошим сервисом, ни даже просто человеческим отношением. Многочасовые очереди и бесконечные ожидания — по всей видимости, именно так они представляют себе профессионально проведенное мероприятие мирового уровня.

Напомним также, что Первый всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошел в 1947 году в Праге и длился около шести недель.

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