Подписано соглашение о сотрудничестве между АСИ и детским омбудсменом

Москва, , 20:05 — REGNUM Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила важность взаимодействия с Агентством стратегических инициатив и обозначила основные направления сотрудничества. Так, по словам омбудсмена, стороны будут принимать участие в совместных проектах, а также направлять и координировать друг друга в темах, посвященных проблемам детей.

«Само соглашение — это не старт, а скорее продолжение той работы, которая уже ведется», — в свою очередь подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В ходе конференции «Поддержка материнства и детства: новые подходы и инициативы» в среду, 18 октября, в Москве участники рассказали о новых подходах и инициативах в социальной сфере, направленных на повышение качества жизни семей с детьми.

Особое внимание участники мероприятия было уделено реализации проектов и программ, направленных на популяризацию добровольчества и волонтерских организаций, содействие внедрению методик поиска пропавших детей и развитию программ наставничества, в том числе детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, стороны обсудили перспективы введения практики «открытой реанимации», развития паллиативной медицинской помощи детям и поддержки материнства, включая стимулирование трудоустройства женщин.

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