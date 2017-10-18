Напавший 26 марта на полицейского участник митинга получил два года колонии

Москва, , 20:41 — REGNUM Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированного митинга 26 марта 2017 года Алексея Политикова к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов, пишет 18 октября газета «Известия».

Решение суда удовлетворяет просьбу прокурора. Сам Политиков и его адвокат посчитали, что подсудимый понес должное наказание, находясь под стражей с июня 2017 года, и просили суд не назначать реальных сроков лишения свободы.

Судом установлено, что 26 марта 2017 года в ходе несанкционированного митинга подсудимый применил насилие к сотруднику полиции, находящемуся при исполнении должностных обязанностей. Он хватал полицейского за форменную одежду, пытался повалить его на землю и нанес удары в область живота.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2017 года Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированного митинга 26 марта Александра Шпакова к полутора годам лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. Обвинение просило два года колонии. Шпаков свою вину признал и попросил у сотрудника полиции прощения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один участник несанкционированного митинга 26 марта отправлен в тюрьму