Дарья Алексеева, , 14:29 — REGNUM

Аудитория интернет телевидения давно уже стала сопоставимой с телевизионной аудиторией. Популярные интернет каналы насчитывают, порой, десятки миллионов подписчиков. Интернетные герои — раскрученные видеоблогеры — стали настоящими властителями дум нынешнего поколения подростков. И как ни трудно нам, взрослым, это признать, интернет-герои стали воспитателями наших детей. Именно они рассказывают детям о том, что ценно, о том, как надо жить и к чему стремиться. Но много ли мы — общество взрослых — знаем о том, чему же именно учат наших детей эти новые воспитатели? Присмотримся, например, к одному из самых известных игроков культовой игры World of Tanks и супер-раскрученного блогеру по имени Jove с числом подписчиков около трех миллионов. «Я желаю вам бабла, женщин, шлюх, кокс» — вот такое новогоднее поздравление записал Jove для своих подписчиков в 2016 году. В основном, этот блогер занят тем, что раскручивает на своем канале видеоигры, организует так называемые «стримы» — прямые трансляции процесса игры. В основной своей массе это видео, на наш взгляд, представляет из себя унылое комментирование того, что происходит на экране. Однако пугает не только убожество предлагаемого «информационного продукта». Видеоролики полны грязной ругани, оскорблений участников и слушателей, рассказов о том, как и где он напился. А вот Jove выступает в Москве на выставке «Игромир», проходившей с 28 сентября по 1 октября. Тут персонаж бодро развлекает юную публику демонстрацией фаллоимитаторов, объясняя и в некотором роде даже показывая, как с ними нужно обращаться.

А вот еще штрихи к портрету героя нашего времени. После того, как 2 мая 2014 года в Одессе были заживо сожжены десятки человек, на Украине был объявлен траур. Тем временем одессит Константин Ладанин он же Jove, готовил «угарный стрим», запланированный на 3 мая. Видео собрало больше 800 комментариев, в огромной части которых негодующие пользователи советовали быть человеком и отменить эфир, тем более, не называть его «угарным». Не помогло: блогер сообщил, что из-за какой ерунды не намерен лишать себя и подписчиков удовольствия. Чудовищно продвинутые у нас нынче властители дум, не правда ли? Прошло не так много времени, и Jove обмолвился, что переехал в Россию, снабдив обмолвку трогательным рассказом о дедушке-ветеране. Что, впрочем, понятный ход для человека, обратившего стопы свои в сторону государства, как раз переживающего патриотический подъем. Ну, а про опороченную память погибших в Одессе от рук нацистов как-то подзабыли. Потому что Россия, как известно, патриотический подъем умудряется странным образом сочетать с практически неограниченным простором для творчества, всякие попытки ограничить который приводят к скандалам по поводу травли смелых носителей свободы слова. Похоже, в этом плане судьбу мошонкопробивателя Павленского и высокохудожественного Серебренникова может повторить и Jove. Привлечение детей нецензурной бранью, пошлыми шутками ниже пояса, бахвальство своей наркозависимостью (что окончательно отличило того же Джова от прочих пошляков типа резидентов Дома-2 или Камеди Клаб) переполнило чашу терпения родительской общественности, представитель которой обратился с жалобой в Роскомнадзор.

Несложно догадаться, на кого посыпались тумаки пользователей интернета: разумеется, на тех, кто подал жалобу. Он — «просто блогер», а они вроде как получаются мракобесы. Дальше — больше: комментаторы в сети, где разворачиваются события, поспешили переложить ответственность на родителей. Это их обязанность — следить за тем, что смотрят в интернете их дети, и с детства объяснять, что можно смотреть, а что нельзя. Увы, реальность порой расходится с представлениями о ней, и родители физически не могут 24 часа в сутки контролировать попадающий детям на глаза контент. Установить родительский контроль — это хорошее решение, но, право, слово, наивны те родители, которые считают, что точно такой же контроль установлен в компьютере каждого одноклассника их ребенка, и что все окружающие его дети приучены смотреть в интернете только котиков.

«Его аудитория рассчитана в лучшем случае на возраст 14−16. Скорее, даже на возраст от 10 лет. Если пересилить себя и отсмотреть хотя бы десять его видео, то уровень шуток скажет сам за себя. Только смотреть для этого надо не рекламные обзоры, где он вынужден вести себя пристойно, а стримы», — сообщил корреспонденту эксперт ИА REGNUM по компьютерным играм Алексей Юрьев.

В сущности, история с блогером и общественниками поднимает главный вопрос — а что делать родителям, которые осознают свою неспособность контролировать каждый гаджет в школе, которую посещает их ребенок? Должны ли они просто сдаться, или уехать в лес и жить там? Житейский опыт показывает, что дети достаточно находчивы, чтобы обойти родительские ухищрения, кроме разве что изъятия самого прибора с доступом в интернет, но и это не гарантия. С пеленок учить ребенка, что хорошо, а что плохо — это необходимое, но недостаточное условие для его информационной безопасности просто потому, что мы живем в мире, пропитанном информацией насквозь, и фильтры в нем практически отсутствуют.

«Чисто технически способы родительского контроля обычными школьниками (постарше первоклашек, конечно) обходятся на раз, это ведь всего лишь настройка. Да и любой контент недетского содержания получаем если не со своего смарфтона или компьютера, то с девайсов друзей. Это не является преградой. Я не представляю себе стопроцентного способа, которым можно сокрыть от детей информацию. Даже если представить себе охраняемое учреждение, при входе в которое у детей изымаются смартофны, планшеты и ноутбуки, они все равно найдут способ их пронести. Поэтому проблема не в устройствах — работать надо с обществом», — считает Юрий Носов, специалист по информационным технологиям и сетевой безопасности.

Поэтому ответственный родитель здесь — не конкретный родитель конкретного ребенка, но всякий взрослый человек в принципе. Который не только своему ребенку «объясняет», что такое хорошо и что такое плохо, но и сам старается быть примером, — тогда, глядишь, смотреть в школе или дома пошлых блогеров станет позорным занятием, за которое одноклассники станут крутить пальцем у виска. А пока примером служит упомянутое мероприятие «Игромира», и вопросы стоит задать организаторам, пригласившим похабного блогера и позволившим ему размахивать фаллоимитаторами. Интересна и политика YouTube, на котором блогер Kettlein фиксировал все провокации Джова, собирая тысячи просмотров и благодарных комментариев, — но с какого-то момента его ролики просто перестали быть доступны к просмотру. Понятно, что «звезда YouTube» выгодна и самому YouTube, и «Игромиру», и игре World of Tanks, и Asus, и LG…

Но не кажется ли дикой ситуация, при которой детей должны контролировать родители, ломающие голову, как еще защитить ребенка от льющихся с мониторов информпотоков, а производителей контента контролировать не должен никто? В некотором роде их можно даже поощрять: это прибыльно. Во сколько, в таком случае, можно оценить информационную безопасность, если перекладывать полноту ответственности на одних, полностью снимая ее с других и развязывая им руки?..