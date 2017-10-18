В Калининграде потерпел фиаско эксперимент по продаже подарков губернатору

Калининград, , 18:55 — REGNUM В Калининграде признан несостоявшимся аукцион по продаже подарков, полученных губернатором Калининградской области. Об этом говорится сегодня, 18 октября, в итоговом протоколе, опубликованном на сайте госзакупок.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что три недели назад — в день инаугурации Антона Алиханова — региональное конкурсное агентство объявило о распродаже губернаторских подарков, полученных на протокольных мероприятиях и в командировках.

Всего на торги было выставлено пять лотов: керамическая тарелка Royal Delft, японские кварцевые часы марки IMC, каталог почтовых марок России 2015 года, фарфоровая тарелка с чашкой и перьевая ручка Мontegrappa Coelho.

Стартовая цена самого дорогого лота — перьевой ручки — составляла 165 тыс. рублей. Остальные лоты варьировались от 1200 до 9500 рублей.

Согласно итогового протокола, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, поэтому мероприятие признали несостоявшимся.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что тема губернаторских подарков впервые была поднята в калининградском медиапространстве в 2006 году, когда регионом руководил Георгий Боос.

Тогда на 60-летие Калининградской области Боосу подарили массу картин, посуды, книг. Особо отличились власти белорусского города Бреста, приславшие ковёр, на котором вытканы Королевские ворота Кёнигсберга.

Тогда в пресс-службе правительства Калининградской области признались, что «в этот раз надарили столько», что возникла идея открыть в историко-художественном музее экспозицию. Но эта идея также не имела развития.