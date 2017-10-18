Виновник смерти от удара тока женщины с дочкой в Ленобласти осужден условно

Всеволожск, Ленинградская область, , 18:34 — REGNUM Электромонтеру, признанному виновным в гибели напоровшихся на оборвавшуюся линию электропередачи женщины и ребенка, суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год. Об этом сегодня, 18 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, трагедия произошла 29 июня 2016 года в районе деревни Ганнибаловка Всеволожского района. Мать с 5-летней дочкой погибли в результате воздействия тока от провисшей линии электропередачи. Ребенок наступил на кабель и был поражен током. Затем погибла и мать девочки, попытавшаяся ей помочь. Погибшие проживали в Санкт-Петербурге. У женщины остались двое сыновей.

Как тогда выяснил корреспондент ИА REGNUM, провисший электрический кабель принадлежал ОАО «Оборонэнерго».

Виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) признан 43-летний мужчина.

«Осужденный, являясь электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, ответственным за осмотр, измерение сопротивления изоляции и целостности кабельной линии, устранения провиса и обрыва проводов, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, допустил повреждение электросети, приведшее к наступлению смерти по неосторожности двух лиц», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Отметим, что максимальное наказание за это преступление — 4 года лишения свободы. Однако приговором суда, с учетом раскаяния осужденного, частичным добровольным возмещением материального вреда, мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших, и с подсудимого взыскан причиненный материальный ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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