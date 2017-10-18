Суд ужесточил наказание екатеринбуржцу, пытавшемуся убить 4-летнего сына

Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM Свердловский областной суд 18 октября по апелляции прокуратуры ужесточил наказание для жителя Екатеринбурга, осуждённого в июле 2017 года за покушение на убийство собственного четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила, приговор изменила. Подсудимому, наряду с основным наказанием в виде 9 лет лишения свободы, назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок один год. Апелляционные жалобы стороны защиты об оправдании подсудимого оставлены без удовлетворения», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в ходе судебного процесса было установлено, что 18 апреля 2017 года на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднял своего четырёхлетнего ребёнка за ноги и с силой ударил его не менее двух раз головой об асфальтовое покрытие тротуара.

Суд пришёл к заключению, что мужчина действовал умышленно с целью причинения смерти ребёнку. Довести свой умысел он не смог только потому, что в происходящее вмешались прохожие.

В июле 2017 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Позднее прокуратурой было внесено апелляционное представление с указанием на то, что санкция статьи «Покушение на убийствомалолетнего» предусматривает также обязательное назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы.