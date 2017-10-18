В Ярославле у вологодского подрядчика приняты все 11 дорог

Ярославль, , 17:59 — REGNUM В Ярославле прошла комиссионная проверка качества ремонта дорог, которые выполняло ООО «Дорожное управление» из Вологды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

ООО «Дорожное управление» из Вологды выиграло тендер в общей сложности на 24 километра дорог. Всего же по программе в этом году дорожные работы велись на 51 километре.

Сегодня, 18 октября, проверяли качество работ на улице Володарского, Республиканском проезде и второстепенной дороге — дублере Ленинградского проспекта.

«У вологодского подрядчика приняты все 11 дорог, которые он делает. Сейчас мы проверяем последние работы. Согласно контракту все должно быть сделано до 20 октября. Подрядчик в сроки укладывается. Нареканий у нас нет, впрочем, за все время работ к этому подрядчику их практически не было. Мы считаем, что такой подрядчик для Ярославля был большим подарком. У него огромный опыт, в основном он специализируется на федеральных трассах» — рассказал Сергей Тихомиров, исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

Исполняющий обязанности директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев также очень высоко оценил работу организации из Вологоды. По его словам, это, пожалуй, самый лучший подрядчик и по качеству выполнения работ, и по срокам. — Лабораторные исследования это подтверждают.

Специалисты отмечают, что асфальтовое покрытие, которое использовал подрядчик, отличное по составу. В нем имеется специальное вещество, полимерно-битумная основа. Она обеспечивает крепость покрытия. Это значит, что данное покрытие более устойчиво к большим нагрузкам, в том числе к грузовому автотранспорту

«Свою работу мы оцениваем хорошо. У нас были хлопотные моменты в центральной части города. В некоторых кварталах число подземных колодцев доходило до сотни. Было тяжело выдержать нужную ровность. Но с задачей на этот год мы справились» — отмечает заместитель генерального директора ООО «Дорожное управление» Виктор Смирнов.

Высокую культуру проведения работ вологодцами подчеркивает региональный представитель отделения федерации автовладельцев России в городе Ярославле Темур Абдуллаев: рабочие в чистой одежде, техника качественная и подход к работам аккуратен.

Отметим, что в настоящее время идет формирование программы «Безопасные и качественные дороги» на следующий год.