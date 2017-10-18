Италия – страна пожилых людей

Рим, , 17:58 — REGNUM Италия — одна из старейших стран ОБСЕ по количеству пожилых людей, но в ближайшие годы ситуация будет усугубляться, в 2050 году в Италии на каждые 100 граждан в возрасте от 20 до 64 лет будут приходиться 74 человека возрастом более 65 лет. Такие данные представлены в докладе «Предотвращение неравномерного старения», опубликованного в среду 18 октября Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Уровень занятости среди людей в возрасте 55−64 лет в Италии увеличился на 23 пункта в период между 2000 и 2016 годами, а среди молодежи уменьшился на 11 пунктов. Доходы лиц в возрасте от 60 до 64 лет в Италии за последние 30 лет выросли в среднем на 25% по сравнению с возрастной группой от 30 до 34 лет, в других странах ОБСЕ эта цифра составляет 13%. Относительная бедность в Италии выросла среди молодого поколения и уменьшилась среди пожилых людей.

Результаты доклада ОБСЕ еще раз подтвердили тот факт, что в Италии молодежь все чаще попадает в ловушку «нестандартных» рабочих мест и с трудом может получить стабильную работу с официальным контрактом.

Старшие возрастные группы оказались более защищены, как с точки зрения карьеры, так и выхода на пенсию. Напомним, что с 2018 года в Италии сравняют пенсионный возраст для женщин и мужчин, на пенсию можно будет уйти в 66 лет и 7 месяцев. Молодое поколение предпочитает покинуть страну, согласно данным фонда Migrantes в 2016 году 48.600 итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет уехали жить и работать в другие страны.