В Госдуме заинтересовались спецшколами для трудных подростков

Москва, , 17:52 — REGNUM Депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») направила запрос главе Минобрнауки Ольги Васильевой с просьбой предоставить информацию о положении дел со спецшколами для трудных подростков.

По мнению парламентария, необходимо провести анализ состояния системы воспитания и социализации трудных подростков, а также деятельности образовательных организаций для обучающихся с девиантным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа.

Эксперты и практики утверждают, что эти спецшколы практически остались без внимания и живут по устаревшей либо неунифицированной нормативной правовой базе. Отсутствует единое для всех таких спецшкол актуальное современное положение, регламентирующее их функционирование, обеспокоена Аршинова.

Депутат считает, что необходимо всесторонне изучить имеющуюся информацию о состоянии таких учебно-воспитательных учреждений, актуальных для них проблемах, отражающих, в том числе, положение обучающихся, результативность их воспитания, обучения, социализации.

«Назрела необходимость качественного пересмотра механизма взаимодействия с трудными подростками для их лучшего будущего и обеспечения безопасности российского общества», — написала она в соцсети.

Как минимум необходимо подшефное закрепление таких школ в целях развития воспитательного функционала, полагает Аршинова.

Кроме того, депутат запросила позицию Васильевой о состоянии системы воспитания и социализации трудных подростков, эффективности учебно-воспитательных учреждений, необходимости их реформирования, имеющихся планах.

«Трудные подростки могут изменить вектор своего развития только в соответствующих условиях, максимально способствующих перевоспитанию, развитию позитивных мотиваций и самореализации», — указала она.