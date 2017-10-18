Минобрнауки предложило проверять школьников на наркотики ежегодно

Москва, , 17:37 — REGNUM Министерство образования и науки предлагает проводить социально-психологическое тестирование российских школьников и студентов ежегодно, начиная с уровня основного общего образования. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывается в пояснительной записке к документу, в настоящее время подобное тестирование уже «фактически осуществляется ежегодно».

Приказом ведомства предполагается официально установить, что социально-психологическое тестирование проводится ежегодно «в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования».

К основному общему образованию в российских школах, напомним, относится обучение с 5-го по 9-й классы.

Как отмечается в документе, реализация не потребует дополнительных финансовых расходов.

Напомним, закон о тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков в России вступил в силу с декабря 2013 года. Проверка может включать как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры. Тестирование осуществляется на добровольной основе: если учащемуся не исполнилось 15 лет — с согласия родителей, а с 15-летнего возраста — с согласия самого школьника.