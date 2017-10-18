Ураган «Офелия» принес в Эстонию пыль Сахары и копоть Португалии

Таллин, , 17:37 — REGNUM В ряде регионов Эстонии прошли черные дожди, вызванные ураганом «Офелия», сообщает 18 октября Delfi со ссылкой на синоптиков.

Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк объяснил это явлением тем, что ураган принес в Эстонию дым и копоть от пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара.

Синоптик объяснил, что нет ничего удивительного в том, что мощные ураганы переносят пески Сахары в Средиземноморье, но пыль африканской пустыни до Прибалтики, как правило, не доходит.

Черные тучи, опустившиеся на эстонские города, 18 октября ушли, и установилась обычная осенняя погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на своей странице в Twitter дипмиссия России в Ирландии сообщила, что закрывается в связи с ураганом «Офелия».

Напомним, 15 октября в Ирландии был объявлен наивысший уровень опасности в связи с приближением урагана «Офелия». Синоптики предсказывали ураганный ветер скорость 80 км/ч с порывами до 130 км/ч.

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