Владимир Лактюшин, , 17:58 — REGNUM

Громкое событие в Республике Крым. 16 октября глава республики Сергей Аксенов сообщил в Facebook: «По моему требованию написал заявление об отставке председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Считаю работу Смирнова неэффективной».

Бывший замглавы меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Смирнов, заняв свой пост в апреле 2014 года, с согласия первого вице-премьера Руслана Бальбека монополизировал управление национальной сферой полуострова. Стоит отметить, что специалисты в этой сфере находились в другом ведомстве — в отделе по делам религий и национально-культурных обществ республиканского министерства культуры, который возглавлял Александр Селевко. Этот отдел сохранился и действует до сих пор, но летом 2014 года подвергся настоящему разгрому и после увольнения целого ряда сотрудников уже не мог полноценно работать. В то же время Бальбек, пользовавшийся огромным доверием Аксенова, покровительствовал миннацу во главе с Зауром Смирновым.

Итоги работы, правда, были откровенно неудовлетворительны. Официозные мероприятия для крымских татар собирали в 2014—2015 годах очень мало людей. Выяснилось, что каким-либо авторитетом в среде татар Бальбек и Смирнов не обладают, а попытки создать этот авторитет путем демонстративного союза с местным муфтиятом, глава которого в феврале 2014-го выступал на митингах Евромайдана, слишком легко «считывались» внешне. В итоге в 2016 году Бальбек был отправлен в Госдуму (что можно расценить как почетную ссылку), а снятия Смирнова пришлось ждать до осени 2017-го.

3 irinariviera Крым

Что же стало непосредственной причиной для снятия главы миннаца с публичной поркой Смирнова со стороны главы Республики? «Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер… Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям», — перечисляет претензии Аксенов.

С одной стороны, такой причиной могла стать серия одиночных пикетов (за участие в них было задержано 49 человек), проведенных 14 октября в разных районах Республики Крым в поддержку арестованных перед этим членов радикальных исламистских организаций. Такие же бородатые активисты вынесли к автомобильным дорогам плакаты, где было написано «Требую прекратить угнетать наш народ», «Стоп! Аресты, обыски, кражи мусульман» и т.д. Впрочем, этим крымчан уже не удивишь.

С другой стороны, ведомство Смирнова чересчур заигралось в украинизацию полуострова. 27 августа Украинский культурный центр в Крыму начал издание газеты на украинском языке «Кримський Терен». В тот же день курируемая с весны этого года Смирновым Украинская община Крыма провела в поселке городского типа Николаевка Симферопольского района первый фестиваль украинской культуры «Обжинки-2017». Персонажи в вышиванках далее прочно прописались на республиканском телевидении. 9 октября в Симферополе прошел круглый стол с участием украинских национальных организаций из-за рубежа, на котором выступил Смирнов, участники которого посетили украинскую национальную гимназию в столице республики и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Всё это слишком напоминало насаждавшееся в Крыму в годы украинской власти, и от чего русское население поспешило весной 2014-го уйти в Россию. Во избежание скандала главу миннаца и могли спешно отправить в отставку.

Однако давайте спросим честно — а разве деятельность курирующих национальную сферу ведомств в других регионах, да и на федеральном уровне не сводится обычно к тем же «не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям»? Чиновники до сих пор по советской привычке воспринимают национальность как архаику, а национальную принадлежность — как формальность, не более чем пляски в древних сельских костюмах в ходе очередного отчетного мероприятия с произнесением ритуальных здравиц.

Характерная ситуация в Москве, где только за последние пару месяцев прошли и тысячный митинг разгневанных мусульман у посольства Мьянмы, и массовые беспорядки гастарбайтеров у ТЦ «Москва» в Люблино, и многое другое. Что делается для решения этой острой проблемы? Мэрия Москвы выделила 50 млн. руб. на интернет-портал с развлекательным контентом и стримами о мигрантах, для трансляции национальных праздников, встреч глава диаспор с чиновниками и т.д.