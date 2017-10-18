Москвичи наденут шапки. К выходным температура опустится ниже нуля

Москва, , 17:14 — REGNUM К выходным столбики термометров в Москве опустятся ниже нулевой отметки, а на следующей неделе в столице ожидаются осадки в виде снега, а также гололёд, заявил 18 октября директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что в настоящее время средняя температура в Москве отстает от климатической нормы примерно на месяц.

«Сегодня в Москве температура достигнет 15 градусов тепла, это показатель середины сентября», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что похолодание наступит уже с завтрашнего дня: температура днем, 19 октября, опустится до 7-9 градусов тепла.

На следующей неделе синоптики ожидают температуру от минус двух до плюс трех градусов по шкале Цельсия.

Директор Гидрометцентра добавил, что, несмотря на снижение температуры, обильных осадков не будет: ожидается небольшой снег.

«Возможен также и гололед на дорогах — ездить на летней резине будет уже не очень удобно», — сказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября МЧС сделал экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в Москве. В столице вечером 18 октября и ночью 19 октября ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

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