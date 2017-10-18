Медведев назначил руководителя фонда защиты дольщиков

Москва, , 16:54 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил генеральным директором публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» главу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Плутника. Соответствующее распоряжение №2276-р опубликовано 18 октября на сайте правительства России.

При этом за Александром Плутником сохранится и прежняя должность.

Отметим, АИЖК было создано по решению правительства в 1997 году. Основной целью агентства является комплексная поддержка жилищного сектора и повышение доступности жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года на сайте правительства РФ было опубликовано постановление Медведева о создании фонда защиты прав дольщиков. Застройщики, привлекающие средства за счет долевого участия в строительстве жилья, обязаны отчислять средства в указанный фонд.

По словам Медведева, фонд поможет возместить средства дольщикам или достроить жилье в случае банкротства застройщика.

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