Блогер-игроман доигрался: общественники обратились в Роскомнадзор

Москва, , 12:50 — REGNUM 18 октября 2017 года стало известно о требовании активистов общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» проверить видеоблогера, известного под ником Jove. Обращение было направлено в адрес Роскомнадзора.

Общественники обратились в эту организацию с просьбой проверить методы продвижения игры «World of tanks» популярными блогерами. Пусковым механизмом стали перешедшие из виртуального пространства в реальное действия обозревателя игры на выставке «Игромир», проходившей 28 сентября — 1 октября. Для развлечения юной публики блогер использовал фаллоимитаторы, объясняя, как с ними нужно обращаться. Что, впрочем, органично сочетается с его новогодним обращением к подписчикам, которым он желает «шлюх и кокса» — видимо, независимо от возраста.

Общественники считают, что размещаемые блогером Константином Ладаниным (Jove) материалы на канале в youtube, где он имеет порядка трех миллионов подписчиков, привлекает внимание детей и подростков нецензурной бранью и возмутительным поведением, включая бодрые сообщение об употреблении наркотиков во время эфира.

«Jove» выгоден таким гигантам, как «Игромир», русский видеохостинг «YouTube», онлайн-игра «World of Tanks», компания «Asus», не говоря о различной мелочи, вроде компании, выпускающей «напиток» «Tornado Energy». Википедия сообщает нам, что его «рекламная кампания идёт под девизом «Раскачай реальность» и «ориентирована на целевую аудиторию 18—25-ти лет». «Ориентироваться» на более ранний возраст просто нельзя по закону. Однако запрет легко можно обойти, продвигая товар через блогеров, на которых школьники подписаны добровольно. Такому «волшебнику», как, например, «Jove», законы не писаны», — считает представитель РВС Егор Корчагин.