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Блогер-игроман доигрался: общественники обратились в Роскомнадзор

Общество

Доведут ли фаллоимитаторы до надзорного ведомства?

Москва, 19 октября 2017, 12:50 — REGNUM  18 октября 2017 года стало известно о требовании активистов общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» проверить видеоблогера, известного под ником Jove. Обращение было направлено в адрес Роскомнадзора.

Общественники обратились в эту организацию с просьбой проверить методы продвижения игры «World of tanks» популярными блогерами. Пусковым механизмом стали перешедшие из виртуального пространства в реальное действия обозревателя игры на выставке «Игромир», проходившей 28 сентября — 1 октября. Для развлечения юной публики блогер использовал фаллоимитаторы, объясняя, как с ними нужно обращаться. Что, впрочем, органично сочетается с его новогодним обращением к подписчикам, которым он желает «шлюх и кокса» — видимо, независимо от возраста.

Общественники считают, что размещаемые блогером Константином Ладаниным (Jove) материалы на канале в youtube, где он имеет порядка трех миллионов подписчиков, привлекает внимание детей и подростков нецензурной бранью и возмутительным поведением, включая бодрые сообщение об употреблении наркотиков во время эфира.

«Jove» выгоден таким гигантам, как «Игромир», русский видеохостинг «YouTube», онлайн-игра «World of Tanks», компания «Asus», не говоря о различной мелочи, вроде компании, выпускающей «напиток» «Tornado Energy». Википедия сообщает нам, что его «рекламная кампания идёт под девизом «Раскачай реальность» и «ориентирована на целевую аудиторию 18—25-ти лет». «Ориентироваться» на более ранний возраст просто нельзя по закону. Однако запрет легко можно обойти, продвигая товар через блогеров, на которых школьники подписаны добровольно. Такому «волшебнику», как, например, «Jove», законы не писаны», считает представитель РВС Егор Корчагин.

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