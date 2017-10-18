Госдума корректирует срок задержания за опьянение

Москва, , 16:08 — REGNUM Законопроект, уточняющий срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

В постановлении Конституционного суда указано, что срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, признано не соответствующим Конституции РФ поскольку оно допускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов.

В этой связи вносятся изменения, предусматривающие максимальный срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения. Прописывается, что срок административного задержания такого лица исчисляется с момента его вытрезвления, но не может превышать 48 часов с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 «Доставление» КоАП РФ.