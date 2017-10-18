Новый год Ярославль встретит без гостиницы «Чайка»

Ярославль, , 15:14 — REGNUM В ноябре начнется подготовка к демонтажу главного недостроя Ярославля — гостиницы «Чайка» на Московском проспекте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Напомним, на месте недостроенного здания гостиницы, которая много лет представляет опасность для жителей города и портит его облик, компания «Тензор» планирует реализовать проект по строительству IT-центра. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей, сроки строительства — пять лет.

Реализация инвестпроекта позволит создать 3 тысячи новых рабочих мест и привлекать в Ярославль высококвалифицированных IT-специалистов мирового уровня.

«Данный проект является комплексным и реализуется в несколько этапов в соответствии с дорожной картой, подписанной мэрией города Ярославля, правительством области. Еженедельно проходят совместные совещания рабочей группы, в которую входят областные и городские власти, представители Корпорации развития Ярославской области и компании «Тензор». В настоящий момент в правительстве Ярославской области идёт согласование документов об осуществлении демонтажа недостроенного здания гостиницы «Чайка» и последующей передачи земельного участка компании «Тензор». Демонтаж будет проведен до конца 2017 года» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеева.

Напомним, что на участке планируется построить современное здание IT-центра, в котором будут работать высокопрофессиональные специалисты. Рядом со зданием проект предусматривает строительство детского сада, парка и проведение общего благоустройства окружающей территории.