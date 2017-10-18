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Экстренное предупреждение МЧС: Вечером в Москве ожидается усиление ветра

Общество

С порывами до 12–17 м/с

Экстренное предупреждение МЧС: Вечером в Москве ожидается усиление ветра
Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Москва, 18 октября 2017, 15:04 — REGNUM  Главное управление МЧС России по Москве сделало экстренное предупреждение гостям и жителям города в связи с ухудшением погодных условий в столице, заявили 18 октября в пресс-службе ведомства.

МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщает, что вечером и ночью в Москве ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.

В министерстве предупредили, что во время непогоды возможны обрывы проводов, падение деревьев и широкоформатных рекламных конструкций, а также увеличение случаев травматизма населения.

МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальных строениях. На улице следует обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям стоит быть особенно осторожными на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в Москве днем прогреется до +13 °C, а вечером ожидается сильный порывистый ветер.

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