В Москве простились с актером Дмитрием Марьяновым

Москва, , 13:51 — REGNUM Российского актера Дмитрия Марьянова по традиции в последний путь проводили аплодисментами. Прощание прошло 16 октября в доме кинематографистов, пишет газета «Известия».

Гроб с телом Дмитрия Марьянова был установлен в холле дома кинематографистов.

Проститься с артистом пришли многие известные актеры.

«Мы дружили с института. Последние 20 лет работали вместе, вместе выходили на сцену, играли. Не знаю, как я теперь буду… Думаю, что это горе всех нас сплоти», — сказал актер Гоша Куценко.

Актера похоронят на Химкинском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2017 года на 48 году жизни в Подмосковье скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Предположительной причиной смерти актера является отрыв тромба.

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