Квартиры дольщикам Челябинска обещают к весне

Челябинск, , 13:30 — REGNUM В Челябинске четыре дома для дольщиков компании «Речелстрой» будут сданы в марте-апреле 2018 года. Об этом на онлайн-конференции в областной Общественной палате заявил министр строительства области Виктор Тупикин.

Всего в 2018 году планируется решить вопрос с 11 домами. Граждане, которые купили в них квартиры, включены в реестр пострадавших дольщиков.

Сейчас, заявил министр, возобновлено строительство домов со строительными адресами 3.30 и 3.13. Развить успех получится в том случае, если удастся привлечь 171 млн рублей, вырученных «Речелстроем» на аукционах по продаже не используемых участков земли.

Между тем, всё упирается в судебные решения. Дело в том, что проданные участки земли ранее были арестованы за долги. Тупикин заверил аудиторию в том, что власти совместно с застройщиком пытаются снять аресты.

Тупикин также отметил, что проблема дольщиков широко обсуждается в областном правительстве на рабочих группах. Участие в них принимают в том числе и сами дольщики.

А между тем, сами граждане скептически относятся к заявлениям министра. По их словам, работ на объектах они не видят.

В начале октября дольщики «Речелстроя», ожидающие сдачи жилого комплекса «Чурилово Лейк Сити», провели акцию с участием своих детей. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. На видео дети дольщиков поздравили Путина с днём рождения и попросили помощи главы государства в достройке жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в данном жилом комплексе жилья ожидают порядка двух тысяч человек. Ранее Тупикин в интервью журналистам признал, что ситуация серьёзная. Тогда он заверил, что один из домов сдадут к концу года, а ещё три — весной.

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