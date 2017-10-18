Сообщения о минировании трех вокзалов в Москве оказались ложными

Москва, , 13:33 — REGNUM Информация о минировании Ярославского, Повелецкого и Курского вокзала не подтвердилась, пишет 18 октября газета «Известия» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

Вокзальный комплекс был обследован экстренными службами и кинологами с собаками. На время проверки движение поездов не прекращалось.

В настоящий момент все три вокзала открыты для пассажиров.

Ранее ТАСС сообщало, что из вокзалов были эвакуированы 1,5 тыс. человек из-за звонка с угрозой взрыва. Эвакуация также прошла в Российской государственной библиотеке и двух аэропортах: Домодедово и Шереметьево.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября из-за угрозы взрыва были эвакуированы шесть школ в Москве.

Напомним, волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября и продолжается до сих пор. Всего в России были эвакуированы около двух тысяч зданий в 120 городах.

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