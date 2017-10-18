Россия занимает второе место по самым низким ценам на интернет и связь

Москва, , 13:10 — REGNUM Минкомсвязи продолжит создавать условия для развития интернет‑ и мобильной связи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минкосвязи Николай Никифоров в Госдуме.

«Конкурентный рынок дал самое главное низкие цены. Хотел бы вас проинформировать, что сегодня наша страна, по данным Всемирного экономического форума, занимает второе мире по самым низким ценам на мобильную связь и на мобильный интернет и десятое место в мире по самым низким ценам на проводной интернет», — сообщил министр.

«Мы привыкли ругать наших сотовых операторов, но на самом деле это так, это большое достижение. Нам важно продолжать поддерживать конкуренцию и создавать основы для ее дальнейшего инфраструктурного роста», — отметил он.