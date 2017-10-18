«Много вызовов»: Mash обнародовал разговор друга Марьянова с диспетчером

Лобня, Московская область, , 13:05 — REGNUM Телеграм-канал Mash обнародовал аудиозапись, на которой содержится разговор диспетчера скорой помощи в Лобне и друга актера Дмитрия Марьянова.

Отмечается, что знакомый артиста вызвал к нему скорую помощь в 18:47 мск. После длительных разговоров с операторами «Системы 112» и диспетчером Лобненской скорой, мужчина получил ответ, что ждать помощи быстро не стоит.

«Придется подождать, много вызовов», — сказала диспетчер Лобненской скорой.

В 19:07 мск заявитель отменил свой вызов и сообщил, что отвезет артиста сам в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Лобне (Московская область) скончался 47-летний актёр Дмитрий Марьянов. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Следственный комитете России (СКР) возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

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