Никифиров рассказал о подключении к интернету

Москва, , 13:02 — REGNUM Глава Минсвязи Николай Никифоров рассказал подключении населенных пунктов РФ к оптоволоконной связи, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Из «столичных» городов субъектов РФ неподключенным у нас остался лишь город Анадырь. Мы знаем, как подключить его, это вопрос финансирования, мы уверены, что сможем дожать и эту задачу», — сказал министр в Госдуме.

«В целом, больше у нас нет населенных пунктов с населением в несколько десятков тысяч человек, которые работают только через спутник, мы это проблему победили», — заявил Никифоров.

Министерство продолжает работу по развитию скоростного интернета.

«Нам совместными усилиями удалось проложить современные скоростные линии связи. В целом будут подключены все населенные пункты, где проживают от 250 до 500 жителей. Уже подключено около 4 тыс. таких населенных пунктов и проложено 40 тыс. волоконно-оптических линий связи», — проинформировал он.

Президент РФ поставил задачу подключить все больницы, напомнил министр.

«Мы все задачи в следующем году выполним. В целом предстоит проложить суммарно более 200 тыс. км волоконно-оптических линии связи», — сказал глава Минсвязи.