В Узбекистане академических «должников» будут оставлять на второй год

Ташкент, , 13:06 — REGNUM В Узбекистане студентов высших учебных заведений, не сдавших вовремя экзамены, будут оставлять на второй год. Соответствующий приказ подписал министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов, сообщает 18 октября «Podrobno.uz».

Таким образом, согласно принятым поправкам в Положение о высшем образовании, студенты, не сдавшие в установленные сроки экзамены, теперь не будут отчислены, а на основании приказа ректора вуза, их оставят на второй год.

Тем студентам, которые не выполнили требования учебного плана по уважительным причинам, должны предоставить индивидуальный график сдачи задолженности до начала нового учебного года.

При этом руководство вуза все-таки сможет отчислить студента за нарушение правил внутреннего распорядка или устава образовательного учреждения. Также нельзя будет отчислить студента во время болезни, каникул, академического или декретного отпусков.

Напомним, ранее стало известно, что в Узбекистане планируется проведение масштабной реформы среднего образования, которая подразумевает объединение школьного и профессионального образования.

Кроме того, узбекское правительство поручило академии вооруженных сил до середины ноября разработать программы подготовки военнослужащих к поступлению в высшие учебные заведения страны.

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