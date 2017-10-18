Законопроект о реестрах недобросовестных перевозчиков внесен в Госдуму

Москва, , 12:46 — REGNUM Законопроект, предполагающий создание регионами реестров недобросовестных перевозчиков, внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Предлагается создать правовые условия для формирования и ведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ реестра недобросовестных перевозчиков.

Такой реестр позволит не допускать к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества которые не приступили к осуществлению регулярных перевозок в срок; которые после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии осуществляют регулярные перевозки пассажиров и багажа; осуществляющие нелегальные перевозки пассажиров, отмечают авторы.

Одновременно проектом закона предлагается расширить перечень обстоятельств, при наступлении которых уполномоченный орган исполнительной власти обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В такой перечень предлагается включить обстоятельство, когда перевозчик не приступил к выполнению перевозок в срок (ограниченный срок), указанный в свидетельстве.

Кроме того, предлагается расширить перечень проверок, осуществляемых органами государственного транспортного контроля.