Провальное туалетное общество и производство воды в антисанитарных условиях

Якутск, , 12:56 — REGNUM Чем занимался сегодня в Якутии полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, почему у обманутых дольщиков просят ещё денег, в каких условиях разливают в Якутске бутилированную воду, из-за чего не удался конкурс якутских туалетов и как сайт главы Якутии испортил жизнь жителям многоэтажки — в обзоре ИА REGNUM.

Трутнев в Якутии

НВК-Саха информировало о том, что полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сегодня, 18 октября, прибыл в Нерюнгри, где посетил предприятия якорного резидента ТОР «Южная Якутия» УК «Колмар» — Денисовский ГОК, а также провёл совещание по вопросам развития этой территории опережающего развития в целом.

«Якутия должна быть в числе лидеров, для этого все условия есть. Мы сегодня посмотрели ТОР «Южная Якутия», он реализуется быстрее намеченных графиков. Всегда приятно помогать людям, которые очень динамично двигаются», — остался доволен визитом полпред.

Юрий Трутнев также констатировал, что показатель по мультипликативности у ТОР «Южная Якутия» равен 50, то есть на 1 государственный рубль приходится 50 рублей частных инвестиций, и таких показателей по Дальнему Востоку больше нет.

«Колмар», в свою очередь, обещал полпреду создать 3 тыс. рабочих мест, а власти Якутии сообщили, что ведут работу с ещё пятью потенциальными резидентами ТОР.

«Раньше Нерюнгри и Нерюнгринский район были депрессивными, сокращалось производство, отмечался отток населения. Но с приходом «Колмара» ситуация меняется в лучшую сторону, это самое главное», — заверил Юрий Трутнева глава региона Егор Борисов.

У обманутых дольщиков просят ещё денег

Дольщиков многоэтажки ООО «Ормикс», которую в республике называют «Золотым долгостроем», попросили собрать 5 млн рублей на свет, газ и ввод дома. Люди возмущены, ведь они итак уже третий год не могут въехать в свои квартиры: сроки ввода переносятся из-за нехватки средств на достройку здания, пишет Якутия.инфо.

В очередной раз объект обещали ввести в эксплуатацию 30 июня 2017 года, но новоселья опять не случилось, и теперь с обманутых дольщиков, которые итак устали ждать, просили ещё по 50 тыс. рублей, или хотя бы по 30 тыс., но люди против.

«Мы за своё жилье заплатили сполна! В 2012—2013 годах покупали «квадрат» по цене выше средней по городу по 76 тысяч рублей. У нас итак кредиты, аренда квартир, а кто-то был вынужден другую ипотеку оформлять из-за этого долгостроя! Среди нас есть пожилые люди, которые продали свое единственное жилье и купили в этом доме, а сейчас вынуждены скитаться и арендовать на пенсию квартиры. Нам и так денег самим не хватает!», — возмущались дольщики.

Помочь с достройкой дома вызвалась управляющая компания «Жилищный стандарт», попросив взамен использовать 150 квадратных метров на чердачном (мансардном) этаже. Но жильцы и с таким вариантом не согласны, надеясь сделать там спортзал для жильцов или детскую площадку.

Другой вариант — долгосрочный договор с управляющей компанией и возвраты вложенных ей средств потом через тариф — людей тоже не устроил. Дольщики напоминают, что у владельца компании Валерия Орехова есть в собственности строительная база, и предлагают ей продать и достроить дом на вырученные деньги. В ответ они узнали, что покупать объект желающих нет. Министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова считает, что решить ситуацию может лишь сбор дополнительных средств с самих дольщиков. Достроить дом за счет фонда обманутых дольщиков, по её словам, не получится потому, что компания-застройщик не признана банкротом.

Сайт главы Якутии испортил жизнь жителей одного дома

Жители дома по адресу Красильникова, 4/1 в Якутске теперь лишены возможности продать свои квартиры. Многоэтажка, в которой они живут, была обозначена в размещённом на официальном информационном ресурсе материале как незаконная стройка, и теперь жильё там люди отказываются покупать, опасаясь остаться без квартир, пишет News.Ykt.ru. Документам владельцев квартир, подтверждающим законность строения, никто не верит.

«Мы, молодая семья, решили расширить жилплощадь и подали объявление о продаже, чтобы купить квартиру побольше. Но недавно на личном сайте главы Якутии была опубликована статья «Егор Борисов взял на личный контроль проблему самовольно построенных в Якутске объектов». И там они прописали и наш адрес: Красильникова, 4/1. Эта неверная информация провисела пять дней — до 17 октября. Как раз в эти дни к нам приходили и осматривали квартиру, а потом один потенциальный покупатель, которому все понравилось — цена, сама квартира, сказал мне: «У вас же незаконно построенный дом, так написано на сайте главы». Мы пытались доказать, что это ошибка, но люди больше склонны верить официальному сайту, чем нашим официальным документам», — рассказал изданию житель многоэтажки, попавшей в списки незаконных, Дуолан Григорьев.

Он разочарован тем, что, как оказалось, с высокопоставленными чиновниками работают люди, допустившие такую оплошность. «Сложно представить, сколько человек за это время ознакомилось с неверной информацией, а от этого страдаем мы, простые жители законно построенного дома», — добавляет житель Якутска. — Теперь из-за этой досадной ошибки всем жителям Красильникова, 4/1, придется забыть о таких вещах как переезд, постройка собственного дома, расширение квадратов. Нас заклеймили халявщиками, которые скоро останутся без квартиры». Люди просят главу республики убедиться в компетенции своих сотрудников, а тех, кто опубликовал неверный материал, дать опровержение.

В пресс-службе главы и правительства ошибку в тексте исправили, а причину её появления объяснили дезинформацией со стороны представителя администрации Якутска.

Санитарией не заморачиваются

Якутия.инфо посетила места производства питьевой бутилированной воды в Якутии и констатировала: соблюдение санитарных требований там оставляет желать лучшего.

Под внимание журналистов попали компании «Лена-Аква» и «Классная», первая удивила тем, что санитарией там не заморачиваются, а вторая — отсутствием производственного процесса по официальному адресу.

«На прилегающей территории и внутри производственного помещения имеются признаки общего антисанитарного состояния, — констатировал посетивший место розлива воды в «Лена-Аква» представитель Ассоциации производителей бутилированной воды Николай Уаров. — Двор захламлен строительным и бытовым мусором. Само помещение производственного цеха не приспособлено под пищевое производство. Видно, что весь производственный процесс реализован по принципу «всё в кучу» — грязная и чистая тара, грузчики, водители, работники розлива, бытовка, автомобили с грязными шинами и выхлопными газами, заезжающие непосредственно к розливу — все вперемешку. Это нарушение принципов безопасности пищевого производства — на любой пищевой линии должна соблюдаться «поточность». Также по ролику видно, что мойка оборотной тары ограничивается просто ополаскиванием «вручную». На серьезных производствах имеются специальные моющие машины с циркулирующим дезраствором, которые моют и обеззараживают тару внутри и снаружи. Вообще санитарных требований к пищевым производствам очень много, а бутилированная питьевая вода является пищевым продуктом».

Директор компании Олег Олесов признал некоторые недоработки, однако сослался на то, что идеальных условий добиться сложно. В то же время он заявил, что готов исправить текущую ситуацию на производстве в лучшую сторону. Также Олесов резонно заметил, что имеет право подвергнуть проверке и других участников рынка бутилированной воды в городе. До конца 2017 года запланирован сплошной выездной мониторинг всех производителей питьевой воды Якутска, проводить его будет ассоциация производителей бутилированной воды.

Конкурс якутских туалетов провалился

Итоги конкурса туалетов Якутска, объявленного почти год назад, подвести не получилось, потому что соревноваться оказалось почти некому, сообщает «Блокнот Якутска». Созданное четыре года назад Якутское туалетное общество массовым движением не стало, так как активисты общественники не смогли найти поддержку у горожан в Якутске, где понятие «общественный туалет» в принципе отсутствует.

«Мы организовали Якутское туалетное общество, — рассказал один его учредителей Павел Ксенофонтов, представитель общественного движения «Я — Инженер». — Его цель — сделать жизнь наших людей более комфортной. А этого, согласитесь, без нормального отправления естественных надобностей не добьешься».

По словам общественника, спонсировать туалетную кампанию было слишком мало желающих, учредителям пришлось вкладывать свои скромные сбережения, на которые было построено три тёплых туалета, и сейчас они передали предприятиям. В том числе общественники поставили в Якутске передвижной «туабус» — автобус с туалетными кабинками, который передан предприятию «Жилкомсервис». Общественники намерены продолжать работать над созданием туалетов в Якутске, но констатируют: информационной поддержки от предприятий общественного питания и гостиниц, с которыми они собирались сотрудничать, получить не удалось: тема неприятная.