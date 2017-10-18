«Очередников» Москвы окончательно «задвинут»? причём вполне официально

Москва, , 13:41 — REGNUM До 2020 года из столичного бюджета планируется выделить 400 млрд рублей на реализацию программы реновации. Более 80% этих средств будет направлено на строительство и проектирование стартовых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Могордумы. По мнению депутатов комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, это позволит ввести в эксплуатацию около 3,4 млн квадратных метров жилья и начать волновое переселение участников программы в большинстве районов Москвы.

«Предусмотренные проектом бюджета столицы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов бюджетные ассигнования необходимы для запуска реализации программы реновации. Стоимость строительства жилых домов по программе реновации будет выше, чем домов, которые строятся в рамках программы «Жилище». Это связано с применением улучшенных стандартов отделки, благоустройства, современных технологических решений, включая стандарты «умного дома», — отметил заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

Добавим, ранее Мосгордумой был принят закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», а Госдумой — федеральный закон, гарантирующий права участников программы. По мнению председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова («Единая Россия»), выделяемое бюджетное финансирование полностью обеспечивает все гарантии, которые даны участникам программы. В том числе это высокие стандарты качества жилья, улучшенная отделка и современная инфраструктура, помощь при переезде.

«Работа уже началась: необходимые средства заложены в проекте бюджета города, подобраны стартовые площадки, ведется проектирование, чтобы уже в начале следующего года начать полномасштабное строительство», — подчеркнул Орлов.

По словам председателя комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергея Зверева («Единая Россия») из заложенных на реализацию программы в проекте бюджета средств — 400 млрд рублей — 69% пойдет на строительно-монтажные работы; 15% составят затраты на освобождение территорий: инженерную подготовку площадок, снос существующих объектов, компенсацию собственникам; 8% — на технические присоединения; около 7% необходимо направить на проектно-изыскательские работы и 1% от общей суммы пойдет на переселение.

«У нас достаточно рычагов по контролю за расходованием бюджетных средств. Ни одна копейка на сторону уходить не будет. В 2018 году мы ещё не раз вернемся к рассмотрению вопросов проектирования, состоятся общественные слушания по проектам планировок целых кварталов», — обещает депутат.

Руководитель комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что контроль над реализацией программы реновации будет осуществлять Общественный штаб, созданный в при палате. Планируется проверять, как будет проходить переселение, как организована работа властей города по подбору стартовых площадок для возведения новых домов, а также как осуществляется надзор за качеством строительства, отделкой квартир.

По мнению председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов включает расходы на программу реновации в необходимом объеме, который рассчитан исходя из планируемых затрат на проектирование, строительство, благоустройство, а также обеспечение всех гарантий москвичам, перечисленных в Законе города Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

«Главное, что необходимо отметить: программа реновации полностью обеспечена бюджетным финансированием на текущий год и три следующих. До 2020 года на нее выделяется 400 млрд рублей. Эти средства позволят запустить реализацию программы в большинстве округов Москвы. Все гарантии, закрепленные в законе, будут подкреплены финансово. Будет обеспечен стандарт реновации, включающий переселение в тот же район, равнозначное жилье, улучшенную отделку, обеспеченность социальной инфраструктурой», — заключил председатель Мосгордумы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на 400 млрд на проект так называемой «реновации», власти столицы утверждают, что социальные программы, заложенные в городской бюджет на 2018−2020 годы не пострадают от нехватки финансирования. Более того, на 2018 год обещается значительное увеличение социальных расходов.

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