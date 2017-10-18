Интернат в Ярославле проверит всероссийский детский омбудсмен

Ярославль, , 12:29 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направила в Ярославскую область сотрудников своего аппарата для комплексной проверки учреждений образования региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

«На заседании Президиума Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова попросила меня доложить о случае в ярославской школе-интернате № 7. Выслушав, она приняла решение направить в Ярославскую область сотрудников своего аппарата для комплексной проверки учреждений образования региона. Проанализируют деятельно не только школы, где произошло ЧП, но и других учебных заведений. Какие именно проверят, пока неизвестно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Такая комплексная проверка Уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ — явление не частое. Напомним, что скандал в Ярославле разразился в понедельник, 16 октября. По данным, которые привел детский омбудсмен, трое шестнадцатилетних учеников дома-интерната для детей с особенностями развития помочились в бак с питьевой водой. Педагоги отвели провинившихся к директору. В качестве наказания за нарушение дисциплины руководитель детской организации принудила их в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, что дети и сделали. Информация об этом поступила к Уполномоченному по правам ребенка Ярославской области Михаилу Крупину, который провел проверку и направил материалы в областной департамент образования и прокуратуру Ярославской области для проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области было инициировано проведение доследственной проверки. Директор интерната была сразу уволена. Сейчас в интернате проводится проверка департамента образования.

Директор учреждения Лариса Шельбах утверждает, что, когда она пристыдила учеников, они решили сами выпить мочу и остановить их не успели.

«Мы должны посмотреть на этот конфликт не только с точки зрения норм права, но и с нравственной стороны: почему это вообще стало возможным. Наверняка эти дети не впервые нарушали общепринятые правила и нормы поведения. Какая профилактическая работа велась с учащимися, есть ли у них родители и много-много других вопросов, которые позволят нам понять причины произошедшего», — отметила Анна Кузнецова.

Как стало известно сегодня, 18 октября, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением.

Сегодня, 18 октября, сотрудники аппарата Кузнецовой приступят к комплексной проверке.